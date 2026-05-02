Un uomo si è recato al pronto soccorso con il pene reciso, che aveva conservato in ghiaccio. È stato portato d’urgenza in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico delicato presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica, con l’uomo che ha riferito di essere stato evirato dalla moglie.

Si è presentato al pronto soccorso con la parte del pene recisa, conservata in ghiaccio, ed è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Protagonista della vicenda un uomo di 41 anni, vittima di una brutale aggressione avvenuta nella sua abitazione ad Angri. I medici sono intervenuti tempestivamente per bloccare la copiosa perdita di sangue e cercare di limitare i danni all’uretra. Nonostante la gravità delle ferite, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita e resta ricoverato sotto osservazione. Secondo una prima ricostruzione, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 1° maggio, al culmine di una lite tra il 41enne e la moglie, una 35enne, entrambi originari del Bangladesh.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Angri, evirato dalla moglie: si presenta in ospedale con l’organo reciso, operato d’urgenza

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Ci sarebbe un movente sentimentale, di gelosia, alla base del gesto della donna che ha #evirato il marito (entrambi del Bangladesh) ad #Angri (Salerno) il 1° maggio. Il 41enne, che è riuscito a chiedere aiuto ai vicini, è stato sottoposto a intervento chirurgico x.com