Testata in faccia al rivale e gli spacca il naso

Un giovane di 20 anni ha colpito un rivale in faccia con una testata, spaccandogli il naso. L'episodio è avvenuto durante una lite in strada. La polizia, intervenuta sul posto, ha denunciato il ragazzo per lesioni personali. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sui motivi dello scontro.

La lite e poi la testata. La polizia di Città di Castello ha denunciato un ventenne tifernate per lesioni personali. Il giovane sarebbe responsabile un’aggressione avvenuta nei pressi di una discoteca del territorio, nei confronti di un altro avventore, nei primi giorni di maggio. Il giovane. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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