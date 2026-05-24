Nell’ambito di un’operazione internazionale contro la propaganda online dell’Iran, sono stati individuati e bloccati 14 account e pagine. La rete collegava le Guardie rivoluzionarie, Hamas e Hezbollah, e diffondeva contenuti terroristici. L’azione ha portato alla rimozione dei profili sospetti e alla chiusura di numerosi canali di comunicazione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui metodi specifici dell’intervento.

Guidata dall’Unità di segnalazione internet dell’Ue di Europol, l’operazione si è concentrata sull’identificazione e l’interruzione della presenza online del gruppo, utilizzata per diffondere propaganda, reclutare sostenitori e raccogliere fondi. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche, pilastro centrale dell’apparato militare iraniano, è stato formalmente designato come organizzazione terroristica dall’Unione europea il 19 febbraio 2026. Tale designazione consente alle forze dell’ordine di intervenire contro le attività dei suoi membri e delle entità che lo sostengono all’interno dell’Ue. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Guerra totale alla propaganda online dell’Iran: la maxi operazione svela l’architettura web che unisce le Guardie rivoluzionarie, Hamas e Hezbollah

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Guerra USA/Israele - Iran: a che PUNTO siamo

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