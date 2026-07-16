Post su Instagram pro Hamas e Hezbollah blitz tra Roma e Milano | due indagati per istigazione al terrorismo

Notizia in breve

Due persone sono state indagate per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo e una sono state arrestate per detenzione di stupefacenti in un’operazione dei Carabinieri tra Roma e Milano. Durante l’operazione sono stati sequestrati anche contenuti su Instagram che appoggiavano Hamas e Hezbollah. L’indagine ha portato all’identificazione di due soggetti coinvolti in attività di propaganda e incitamento online. Nessuna altra informazione sui soggetti o sui dettagli delle operazioni è stata resa nota.