Post su Instagram pro Hamas e Hezbollah blitz tra Roma e Milano | due indagati per istigazione al terrorismo

Da virgilio.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state indagate per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo e una sono state arrestate per detenzione di stupefacenti in un’operazione dei Carabinieri tra Roma e Milano. Durante l’operazione sono stati sequestrati anche contenuti su Instagram che appoggiavano Hamas e Hezbollah. L’indagine ha portato all’identificazione di due soggetti coinvolti in attività di propaganda e incitamento online. Nessuna altra informazione sui soggetti o sui dettagli delle operazioni è stata resa nota.

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È di due indagati per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo e un arresto per detenzione di stupefacenti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri tra Roma e Milano. L’attività, coordinata dalla Procura di Roma, ha visto l’esecuzione di perquisizioni personali, domiciliari e informatiche nei confronti di due uomini, accusati di aver diffuso contenuti di propaganda terroristica tramite i social network. Le accuse: istigazione a delinquere con finalità di terrorismo Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella mattinata di ieri, su delega della Procura di Roma – Dipartimento Terrorismo e Reati... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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