Non conosco Sigfrido Ranucci, ma sono stato oggetto di sue ossessioni. La mia relazione con lui si limita a una fonte condivisa, Carmine Gallo, il poliziotto di Equalize. Gallo è morto mentre era agli arresti domiciliari. Ai suoi funerali, presenti molte persone.

Non conosco Sigfrido Ranucci. Avevamo (ma questo l'ho scoperto dopo) una fonte in comune: Carmine Gallo, il superpoliziotto di Equalize. Quando Carmine è morto, mentre si trovava agli arresti domiciliari, ai suoi funerali c'era un sacco di gente. Io c'ero. Ranucci non mi sembra di averlo visto. Ma quando gli amici cadono in disgrazia ognuno si comporta come ritiene. Ieri mi è toccato scoprire un'altra cosa: che il 4 novembre scorso il collega Ranucci mi ha fatto l'onore di citarmi davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia, davanti cui era comparso per parlare dell'attentato (fortunatamente fallito) subito il mese prima. Ranucci prima se la prende con il sottosegretario Fazzolari, poi con me: che avrei firmato "una serie di articoli" in cui "si adombrava un ruolo di mio fratello alla Striano". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Teorema senza prove. È ossessionato da me ma io non lo conosco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luca Fazzo: "Da Ranucci teorema senza prove. È ossessionato da me ma io non lo conosco"Luca Fazzo ha criticato pubblicamente Sigfrido Ranucci, accusandolo di aver formulato un teorema senza prove e di essere ossessionato da lui,...

Leggi anche: Garlasco, su un forum di seduzione spuntano i post attribuiti a Sempio: "Io ossessionato da una ragazza"

Si parla di: Teorema senza prove: è ossessionato da me ma io non lo conosco; Arbitropoli si sgonfia: chi pagherà il danno d’immagine subito dall’Inter?.

Teorema senza prove: è ossessionato da me ma io non lo conoscoNeanche a Palazzo San Macuto ha nascosto la sua fissazione ... msn.com