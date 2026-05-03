Garlasco su un forum di seduzione spuntano i post attribuiti a Sempio | Io ossessionato da una ragazza

I messaggi firmati "Andreas" su un forum di seduzione tornano al centro dell’attenzione sul delitto di Garlasco. Dietro quel nickname, infatti, ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, oggi 38enne e indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Post scritti tra il 2009 e il 2016, alcuni dei quali dal contenuto controverso, stanno circolando sui social e alimentano il dibattito. Tra questi, uno in particolare, datato 30 novembre 2010, in cui l’autore parlava di una forte "one-itis", vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con il termine one-itis, spesso si intende un'ossessione patologica e irrazionale verso una sola persona. Un elemento che, alla luce delle ipotesi investigative su un possibile movente legato a un rifiuto sessuale, è stato subito collegato alla vittima.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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