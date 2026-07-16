Luca Fazzo ha criticato pubblicamente Sigfrido Ranucci, accusandolo di aver formulato un teorema senza prove e di essere ossessionato da lui, nonostante non conosca direttamente Ranucci. Fazzo ha rivelato di aver condiviso una fonte con Gallo, il poliziotto di Equalize, morto mentre era agli arresti domiciliari. I funerali di Gallo hanno visto la partecipazione di molte persone.

Non conosco Sigfrido Ranucci. Avevamo (ma questo l'ho scoperto dopo) una fonte in comune: Carmine Gallo, il superpoliziotto di Equalize. Quando Carmine è morto, mentre si trovava agli arresti domiciliari, ai suoi funerali c'era un sacco di gente. Io c'ero. Ranucci non mi sembra di averlo visto. Ma quando gli amici cadono in disgrazia ognuno si comporta come ritiene. Ieri mi è toccato scoprire un'altra cosa: che il 4 novembre scorso il collega Ranucci mi ha fatto l'onore di citarmi davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia, davanti cui era comparso per parlare dell'attentato (fortunatamente fallito) subito il mese prima. Ranucci prima se la prende con il sottosegretario Fazzolari, poi con me: che avrei firmato "una serie di articoli" in cui "si adombrava un ruolo di mio fratello alla Striano". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Luca Fazzo: "Da Ranucci teorema senza prove. È ossessionato da me ma io non lo conosco"

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Argomenti più discussi: I troppi buchi neri di Mister Report. Solo Conte lo difende; Corrado non sono io. Ranucci ossessionato da me. Ora luce sul caso Autogrill; Il pm che ha indagato sull'attentato a Ranucci trasferito a Velletri: quel precedente tra lui e il conduttore di Report; La camorra non c'entra con l'attentato a Ranucci.