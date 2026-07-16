Tenta di rubare uno scooter davanti alla caserma a Napoli | arrestato 28enne

Notizia in breve

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare uno scooter nel quartiere Pendino a Napoli. L’episodio è avvenuto davanti alla caserma, dove il giovane è stato fermato mentre cercava di allontanarsi con il veicolo. La polizia ha intercettato il tentativo di furto e ha proceduto con l’arresto sul posto.