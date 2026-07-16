Tenta di rubare uno scooter davanti alla caserma a Napoli | arrestato 28enne
Un uomo di 28 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare uno scooter nel quartiere Pendino a Napoli. L’episodio è avvenuto davanti alla caserma, dove il giovane è stato fermato mentre cercava di allontanarsi con il veicolo. La polizia ha intercettato il tentativo di furto e ha proceduto con l’arresto sul posto.
Napoli, prova a rubare uno scooter nel quartiere Pendino: fermato dai Carabinieri davanti alla caserma. Il tentato furto nel centro di Napoli. Ha scelto il posto sbagliato per tentare un furto. Nel quartiere Pendino, a Napoli, un 28enne di origine bengalese è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare uno scooter parcheggiato proprio davanti alla Stazione Carabinieri Napoli Borgoloreto. A darne notizia i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Le immagini riprese dalle telecamere. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe avvicinato al motociclo iniziando a forzare il bloccasterzo e a danneggiare alcune parti della carrozzeria nel tentativo di impossessarsene. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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PRIMA TENTA DI RUBARE UNO SCOOTER, POI UNA BICI: ARRESTATO A UDINE Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/prima-tenta-rubare-scooter-poi-bici-arrestato-udine-9-luglio-20 facebook
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