Napoli tenta di rubare lo scooter davanti alla caserma | i carabinieri vedono tutto dalle telecamere e lo arrestano

Un uomo ha tentato di rubare uno scooter davanti alla caserma dei carabinieri di Borgoloreto. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato l’episodio e i militari presenti hanno arrestato il sospettato. Il tentativo di furto è avvenuto in pieno giorno, davanti alla stazione di polizia. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La persona è stata portata in caserma e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il furto davanti ai carabinieri della stazione di Borgoloreto, che hanno visto tutto e hanno arrestato il ladro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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