Raffaella Mennoia ha commentato che Filippo Bisciglia appare meno neutrale rispetto alle edizioni precedenti di Temptation Island. La sua osservazione si basa sul comportamento mostrato durante questa stagione del programma. Mennoia ha espresso la preferenza che Bisciglia mantenesse un atteggiamento più imparziale. La sua valutazione riguarda il modo in cui il conduttore si è comportato nel corso delle puntate attuali.

Filippo Bisciglia quest'anno è meno neutrale, a notarlo anche Raffaella Mennoia che commenta questa edizione di Temptation Island La stagione diTemptation Islandsta andando benissimo, sta avendo una media superiore al 30% e cosìRaffaella Mannoia ha deciso di commentare questi datisottolineando il grande successo che sta raggiungendo la trasmissione. Con l’occasione è tornata a parlare deifamosi video hard di Sara e Gabriele ma anche della conduzione di Filippo Biscigliache ha un po’ contestato. Proprio duranteil falò di confronto tra Sara e Gabriele, infatti,il conduttore ha quasi invitato la coppia ad uscire separata“per il bene della ragazza”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Temptation Island, Raffaella Mennoia: “Preferirei che Filippo rimanesse più neutrale”

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FILIPPO BISCIGLIA BACCHETTATO DALL'AUTRICE: Preferirei non prendesse posizioni!

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