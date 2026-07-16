Temptation Island muore l’ex concorrente Alessandro Medici Chi era e perché era finita la storia con Sofia

È morto a 53 anni Alessandro Medici, ex concorrente di Temptation Island. L’uomo, noto anche per la gestione della macelleria di famiglia a Castel del Piano, è stato colpito da un malore improvviso. La relazione con Sofia, di cui si è parlato in passato, si era conclusa prima della sua scomparsa. La notizia ha suscitato shock tra amici e conoscenti.

È morto a 53 anni Alessandro Medici, ex concorrente di Temptation Island. L’uomo, conosciuto a Perugia anche per la storica macelleria di famiglia che gestiva a Castel del Piano, sarebbe stato colpito da un malore improvviso. Al momento non sono state rese note informazioni mediche più precise sulle cause del decesso. Ad annunciare pubblicamente la sua scomparsa è stata Sofia Calesso, la donna con la quale Medici aveva partecipato nel 2020 al programma di Canale 5. «Vivrai sempre dentro di me», ha scritto Calesso in una storia su Instagram, accompagnando il messaggio con una fotografia in bianco e nero dell’ex compagno. Screenshot La storia con Sofia Calesso e l’arrivo a Temptation Island. 🔗 Leggi su Open.online

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