alessandro medici morto il concorrente di temptation island la dedica della ex sofia calesso

Un ex concorrente di Temptation Island, di 53 anni, è morto a causa di un malore improvviso. La notizia è stata diffusa da un giornale online, che ha riferito che l’uomo era stato avvistato la sera precedente in un bar del suo paese da alcuni conoscenti. La morte è avvenuta questa mattina. La sua ex compagna ha dedicato un messaggio in suo ricordo.

Alessandro Medici, ex concorrente di Temptation Island nel 2020, è morto a 53 anni a causa di un malore improvviso. A dare la notizia sul portale Lollo Magazine è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha raccontato che l'uomo era stato visto la sera precedente in un bar del suo paese da alcuni conoscenti, prima del decesso avvenuto questa mattina. La tragica notizia è stata poi confermata dall'ex compagna Sofia Calesso, con la quale Medici aveva partecipato al reality di Canale 5. Nelle sue storie su Instagram, la 36enne ha condiviso una tenera foto dell'ex fidanzato insieme al suo cane, accompagnandola da un messaggio carico di dolore: «Vivrai sempre dentro di me». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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