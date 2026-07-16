Chi era Alessandro Medici di Temptation Island | età lavoro e causa della morte dell’ex concorrente

All'età di 53 anni, Alessandro Medici, ex concorrente di Temptation Island 2020, è morto il 16 luglio 2026. La sua scomparsa potrebbe essere stata causata da un infarto. La notizia è stata confermata dall'ex compagna, che ha scritto un messaggio sui social dedicandogli un saluto. Non sono stati forniti dettagli sulla sua professione o altre circostanze della morte.

Si è spento all'età di 53 anni Alessandro Medici, uno dei protagonisti dell'edizione 2020 di Temptation Island. La scomparsa, causata forse da un infarto nella mattinata del 16 luglio 2026, è stata confermata dall'ex compagna Sofia Calesso, che ha voluto dedicargli un ultimo saluto sui social: "Vivrai sempre dentro di me". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Muore a 53 anni Alessandro Medici, aveva partecipato a Temptation Island con la ex Sofia Calesso

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La nuova ondata di calore è già tra noi. E Alessandro Riccardi, presidente di Simeu, la Società scientifica dei medici di emergenza e urgenza, non ha dubbi: È oramai certo che succedendosi ormai così frequentemente ci espongano a maggiori rischi per la s x.com

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