Temptation Island morto uno storico protagonista | Alessandro Medici

Alessandro Medici, noto per aver partecipato a Temptation Island nel 2020, è morto all'età di 53 anni a causa di un malore improvviso. Era il fidanzato di Sofia Calesso. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Medici aveva partecipato al programma televisivo, ma non sono stati resi noti altri approfondimenti sulla sua vita o sulla causa specifica del decesso.

Alessandro Medici, protagonista di Temptation Island 2020, si è spento all'età di 53 anni per un malore improvviso. Era il fidanzato di Sofia Calesso A 53 anni si è spentoAlessandro Medicicheaveva partecipato a Temptation Island insieme a Sofia Calessonel 2020. La coppia aveva affrontato una brutta crisi durante il reality, poi però, una volta uscita, ha provato a mandare avanti la relazione che è durata altri due anni. Successivamente,a settembre 2022 è stata Sofia ad annunciare la rottura. Oggi è lei stessa a condividere una foto del suo ex e a confermare la notizia della sua morte. Secondo quanto si apprende pare che sia stato colto da un malore improvviso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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