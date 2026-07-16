E’ morto a 53 anni Alessandro Medici, noto al pubblico televisivo per aver partecipato nel 2020 al docu-reality di Canale 5 “ Temptation Island “. E’ deceduto improvvisamente nella mattinata di oggi, giovedì 16 luglio 2026. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti del suo comune e sui social, poi ad ufficializzare la scomparsa è stata l’ex compagna Sofia Calesso, 36 anni, con la quale Medici ha condiviso dieci anni di vita e l’avventura televisiva nel programma condotto da Filippo Bisciglia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - E’ morto a 53 anni Alessandro Medici di Temptation Island: “Stroncato da un malore improvviso”

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