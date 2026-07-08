Roberta Di Padua a Temptation Island con Alessandro? Potrei chiedere il falò tutti i giorni

Roberta Di Padua ha dichiarato di essere disposta a chiedere il falò quotidianamente durante una partecipazione a Temptation Island, se fosse invitata. Dopo aver terminato la sua esperienza a Uomini e Donne, l’ex dama si è mantenuta lontana dalla televisione, ma è molto presente sui social network, dove ha un seguito numeroso.

Roberta Di Padua risponde ad una domanda su Temptation Island, l’ex dama parteciperebbe al reality?. Da quando la sua esperienza a Uomini e Donne si è conclusa Roberta Di Padua è lontana dal mondo della televisione, sui social invece è sempre molto attiva ed è seguita da moltissimi fan. Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza (Foto Ig @robertadipadua) Questi le fanno spesso domande sulla sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza, sulla sua sfera professionale e molto altro ancora. Lei li rende spesso partecipi della sua quotidianità e tutte le volte che può risponde alle loro domande. Nelle scorse ore le hanno chiesto se vorrebbe partecipare a qualche reality, lei ha rivelato: “ Il Grande Fratello mi incuriosisce molto, dico la verità. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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