Temptation Island morto a 53 anni Alessandro Medici | l’ultimo avvistamento e il messaggio dell’ex

Da ilgiornale.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessandro Medici, ex concorrente di Temptation Island, è scomparso all'età di 53 anni. La notizia è stata comunicata dalla sua ex compagna, che ha condiviso sui social un’immagine di Medici insieme al suo cane. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte né sul momento esatto della scomparsa. La donna ha pubblicato il messaggio senza ulteriori commenti, limitandosi a condividere l’immagine e la notizia.

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È scomparso all'età di 53 anni l'ex concorrente di Temptation Island Alessandro Medici. A dare il triste annuncio è stata la sua ex compagna, Sofia Calesso, che ha postato sul proprio account social uno scatto di Medici in compagnia del suo cane. Il tutto accompagnato dal messaggio: "Vivrai sempre dentro di me". Ancora da chiarire le cause del decesso. Si pensa a un infarto improvviso. Il primo a riportare la notizia della morte dell'ex manager è stato l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine. Tra l'altro, pare che Medici sia stato avvistato la sera precedente da alcuni concittadini, che dicono di averlo visto allegro e in buona salute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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GRAVE LUTTO A TEMPTATION ISLAND: STRONCATO DA UN MALORE IMPROVVISO A 53 ANNI ALESSANDRO MEDICI

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