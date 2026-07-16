Temptation Island la tragedia | è morto Alessandro lo strazio di Sofia

Alessandro Medici, noto per la partecipazione a Temptation Island, è morto all’età di 53 anni a Castel del Piano, in provincia di Grosseto. La sua scomparsa improvvisa ha causato dolore alla famiglia e ha attirato l’attenzione del mondo dello spettacolo. La notizia ha generato uno shock tra amici e fan, che hanno espresso il loro cordoglio sui social. Non sono stati resi noti i dettagli sulle cause del decesso.

Una morte improvvisa che sconvolge una famiglia e anche il mondo della televisione: Alessandro Medici, noto al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, è scomparso all'età di 53 anni a Castel del Piano, in provincia di Grosseto. L'uomo era comparso nel reality di Canale 5 nell'edizione 2020 insieme all'allora compagna Sofia Calesso. A dare per primo la notizia è stato giovedì mattina Lorenzo Pugnaloni sulle pagine di Lollo Magazine, spiegando che l'uomo era stato visto la sera precedente in un bar del suo paese da alcuni conoscenti, prima del decesso avvenuto questa mattina molto probabilmente a causa di un infarto. La tragica notizia è stata poi confermata dall'ex compagna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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È morto Alessandro Medici di Temptation Island, lo strazio di Sofia Calesso

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