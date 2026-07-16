È morto Alessandro Medici di Temptation Island l’annuncio di Sofia Calesso

Alle prime ore del mattino è stata diffusa la notizia della scomparsa di Alessandro Medici, noto per aver partecipato a Temptation Island nel 2020. Aveva 53 anni. La conferma è arrivata attraverso un post pubblicato da un giornalista su una rivista online, senza ulteriori dettagli sulle cause o circostanze della morte.

All’età di 53 anni è scomparso Alessandro Medici, volto noto al grande pubblico per aver partecipato all’edizione di Temptation Island del 2020 La notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare nelle prime ore della mattinata, diffusa da Lorenzo Pugnaloni sulle pagine di Lollo Magazine. Secondo quanto ricostruito, l’uomo non aveva mostrato segni di malessere nelle ore precedenti: soltanto la sera prima del decesso, infatti, era stato visto da alcuni conoscenti in un bar del suo paese mentre trascorreva una serata normale. Poi, giovedì mattina, il drammatico e improvviso epilogo. A confermare ufficialmente la tragica notizia è stata Sofia Calesso, 36 anni, l’ex compagna con cui Medici aveva deciso di intraprendere il viaggio nei sentimenti all’interno del villaggio delle tentazioni nel 2020. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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È morto Alessandro Medici di Temptation Island, lo strazio di Sofia Calesso

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