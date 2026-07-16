Temporali violenti maxi grandinate e vento fortissimo | non è finita nuova allerta meteo Dove sono le zone più a rischio e quando

Una nuova allerta meteo gialla interessa la Lombardia, con temporali intensi, grandinate e venti forti previsti nelle prossime ore. Le zone più a rischio sono le aree pianeggianti e le zone collinari. La perturbazione è attesa dopo un mercoledì caratterizzato da eventi estremi. Le condizioni meteo resteranno instabili fino a sera, con possibilità di nubifragi e danni localizzati. La perturbazione si muove da ovest verso est, coinvolgendo ampie parti della regione.

Milano, 16 luglio 2026 – Ci risiamo. A distanza di poche ore dal mercoledì da incubo in molte zone della regione, sulla Lombardia arriva una nuova allerta meteo gialla per forti temporali, che interesserà gran parte del territorio. L’allerta è valida dalle 17 di oggi alle 13 di domani. Ma quali sono gli scenari che ci aspettano? Come sempre più spesso accade il maltempo arriva in maniera violenta e improvvisa, con fenomeni sempre più intensi ed estremi. Allerta meteo gialla: ecco dove e quando. La mappa. Per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio, l'indebolimento del promontorio e l'arrivo di una perturbazione Nord-atlantica causeranno via via condizioni metereologiche più instabili sulla Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Sabato 11 TEMPORALESCO al Nord con GRANDINE e VENTO! Poi sarà fiammata a 40°C

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