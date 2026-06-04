Una nuova allerta meteo è stata emessa in Lombardia, con temporali intensi previsti in alcune zone della regione. Le condizioni meteo sono peggiorate dopo una giornata caratterizzata da forti piogge e temporali. Le aree considerate più a rischio sono quelle centrali e meridionali della regione, dove si prevedono temporali violenti nel corso della giornata. Le autorità hanno raccomandato attenzione e precauzioni, senza indicare specifici orari di massimo peggioramento.

Milano, 4 giugno 2026 – Nuova allerta meteo in Lombardia, dopo la domenica da incubo appena lasciata alle spalle. Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dal tardo pomeriggio di oggi ( giovedì 4 giugno) e fino al primo pomeriggio di domani, venerdì 5 giugno. Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell'allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Ilgiorno.it - Violenti temporali, allerta meteo a Milano e in Lombardia: le zone più a rischio e quando

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ciclone Harry: violenta mareggiata al Sud Italia, maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria | RDSnews

Notizie e thread social correlati

Venti di burrasca sulla Lombardia: scatta la nuova allerta meteo. Le zone più a rischio e quandoVenti di burrasca stanno interessando la Lombardia, portando con sé una nuova allerta meteo emessa per alcune zone della regione.

Vento di burrasca sulla Lombardia: scatta l’allerta meteo gialla e arancione. Le zone più a rischio e quandoUna saccatura proveniente dall’Europa centrale sta portando venti forti e condizioni meteorologiche avverse sulla Lombardia.

Temi più discussi: Bufera e grandine tra Modenese e Ferrarese. Terzo giorno di allerta meteo in Emilia Romagna: ecco le zone colpite; Maltempo, allerta arancione in Liguria e gialla in 14 regioni: le previsioni; Allerta meteo, in arrivo violenti temporali con grandine di grosse dimensioni; Inizio giugno col maltempo: allerta gialla per otto regioni.

Allerta Meteo ESTOFEX, Temporali Violenti e Grandine Grossa con Rischio Downburst: le Aree Interessate #AllertaMeteo #Maltempo #Grandine x.com

Violenti temporali, allerta meteo a Milano e in Lombardia: le zone più a rischio e quandoAttenzione dal tardo pomeriggio di giovedì 4 giugno al primo pomeriggio di venerdì 5 giugno. Attese precipitazioni persistenti con cumulate tra 30 e 60 mm nelle 12 ore. Monitorati i livelli di Seveso ... ilgiorno.it

Caldo, afa e forti temporali: le previsioni meteo a Milano e in Lombardia per il ponte del 2 giugnoDopo gli acquazzoni con grandine di giovedì, il sole è tornato a splendere e le temperature sono in risalita. Ma il maltempo è in agguato, anche con una nuova perturbazione ... ilgiorno.it