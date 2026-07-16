tempi moderni tornano gli spettacoli nelle corti con 18 eventi

Sono stati annunciati 18 eventi che si svolgeranno nelle corti storiche, riprendendo la tradizione degli spettacoli di un tempo. Questi spettacoli coinvolgono attori, musici e giullari, e sono stati programmati in diverse location storiche. La serie di eventi mira a ripristinare le rappresentazioni teatrali e musicali nelle corti, come avveniva nel passato, durante l’epoca del teatro di corte. La manifestazione si svolge in più giorni e include diversi programmi culturali.

C’è stato un tempo in cui gli spettacoli prendevano vita nelle corti, quando attori, musici e giullari intrattenevano signori e ospiti. Erano gli anni del teatro di corte, quelli di Ludovico Ariosto. Oggi, secoli dopo, qualcosa di quello spirito torna a rivivere. Non nei palazzi rinascimentali, ma nelle corti del Capannorese. Organizzata da ALDES in collaborazione con il Comune di Capannori, torna Tempi Moderni, la manifestazione che per il settimo anno si pone l’obiettivo di portare lo spettacolo dal vivo fuori dai circuiti tradizionali e farlo arrivare direttamente nei luoghi della quotidianità, valorizzando l’ospitalità delle famiglie che aprono le proprie corti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Come ogni torneo internazionale dei tempi moderni il Belgio torna a casa con la sensazione di essere forte ma non abbastanza. Ma va detto che giocare tre partite di fila con questa maglietta, un insulto rosa alla tradizione, è stato forse troppo x.com

Tempi moderni. Tornano gli spettacoli nelle corti con 18 eventiSei serate in programma durante le quali andranno in scena tre produzioni . Appuntamenti da Matraia fino al Compitese, il ricavato sarà devoluto alla Caritas. . lanazione.it

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