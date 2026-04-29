Tempi moderni proseguono gli incontri a Palazzo Fruscione | il programma fino al 3 maggio
Da mercoledì 29 aprile a domenica 3 maggio, Palazzo Fruscione a Salerno accoglie un nuovo ciclo di appuntamenti della rassegna "Tempi Moderni". Il programma prevede presentazioni editoriali, dibattiti letterari, approfondimenti musicali e cinema, con incontri distribuiti tra le ore 18:00 e le 21.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Teatro, cinema e fotografia: a Palazzo Fruscione secondo ciclo di incontri della rassegna "Navighiamo su fragili vascelli"Da martedì 31 marzo a domenica 5 aprile, Palazzo Fruscione ospita il secondo ciclo di incontri della rassegna "Navighiamo su fragili vascelli".
Leggi anche: Il Centro Lacaniano invita la città: due incontri pubblici sui cambiamenti dei “Tempi moderni”