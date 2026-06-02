Giuseppina Bridelli inaugura il Farnese Festival con la prima esecuzione in tempi moderni di Santa Clotilde
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
«Non riesco ad immaginare niente di più “maraviglioso” che ridare vita ad una pagina memorabile del Barocco italiano in quel tempio barocco che è il Teatro Farnese di Parma, con una composizione scritta per gli stessi Farnese» dichiara Giuseppina Bridelli, attesa mercoledì 3 giugno per l'apertura. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie e thread social correlati
A Monza la prima edizione del Festival non binario: lo inaugura Vladimir LuxuriaA Monza si tiene per la prima volta un Festival dedicato alla comunità non binaria.
Leggi anche: Anche Tom Cruise pazzo per "Kokuho": il kolossal sul kabuki (e la yakuza) da 128 milioni di dollari che sfida i tempi moderni