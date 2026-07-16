Una forte tempesta di vento e pioggia ha colpito la regione, causando danni tra città e Bassa. In territorio imolese, un grande albero è caduto vicino a una scuola di Sesto Imolese, mentre in più zone sono stati segnalati rami spezzati. Numerosi allagamenti si sono verificati in diverse aree, con strade allagate e disagi al traffico. La perturbazione ha provocato anche alcuni alberi abbattuti e danni alle infrastrutture locali.

Raffiche di vento violentissime e pioggia battente. Il temporale che si è abbattuto sulla regione ha avuto effetti anche sul territorio imolese, dove un grosso albero è precipitato proprio vicino la scuola di Sesto Imolese e diversi rami sono caduti in più zone della città. Disagi anche nei paesi del circondario, in particolar modo in quelli della Bassa, dove, attorno alle 19, si è scatenata una vera e propria tempesta di vento e pioggia battente. Una mezz’ora di temporale che ha ‘scaldato’ i centralini dei vigili del fuoco e dei carabinieri, con diverse segnalazioni di disagi e problemi un po’ in tutto il territorio. Segnalazione per alberi e rami pericolanti, ma anche per danni ai tetti delle abitazioni private con tegole staccate dal vento che sono volate a decine di metri di distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tempesta di vento e pioggia . Disagi e danni tra città e Bassa. Alberi caduti e allagamenti

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