A Firenze, la forte pioggia ha causato 15 interventi di emergenza, tra alberi caduti e allagamenti in diverse zone della città. Le pompe della scuola Don Minzoni non sono riuscite a funzionare correttamente, aggravando le problematiche legate alle infiltrazioni d'acqua. Inoltre, in via del Campo d'Arrigo, un gruppo elettrogeno ha preso fuoco, contribuendo alle difficoltà durante l'evento meteorologico intenso.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le pompe della scuola Don Minzoni a fallire?. Perché il gruppo elettrogeno in via del Campo d'Arrigo ha preso fuoco?. Dove si è verificato l'incidente del mezzo pesante sulla A1?. Chi dovrà rispondere dei danni causati dagli alberi caduti in città?.? In Breve Undici interventi per alberi e quattro per allagamenti in città. Scuola Don Minzoni in via Reginaldo Giuliani allagata per guasto pompe automatiche. Gruppo elettrogeno in via del Campo d'Arrigo prende fuoco in un cantiere. Incidente mezzo pesante alle 4:30 sul chilometro 265 nord dell'autostrada A1. I Vigili del Fuoco sono stati mobilitati durante la notte per gestire quindici diverse emergenze a Firenze, tra cui la caduta di un grosso pino in via Giorgio Pasquali che ha colpito quattro auto in sosta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze sotto la pioggia: 15 emergenze tra alberi caduti e allagamenti

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