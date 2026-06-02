A Perugia e nelle zone tra Gubbio e Assisi, i vigili del fuoco hanno effettuato circa 60 interventi a causa di allagamenti e alberi caduti sotto la pioggia intensa. Le aree più colpite sono state le zone rurali e alcune vie cittadine, dove l’acqua ha invaso le strade e gli spazi pubblici. I soccorritori stanno lavorando per rimuovere gli ostacoli e ripristinare la viabilità, intervenendo tempestivamente in più punti.

? Punti chiave Quali zone tra Gubbio e Assisi sono le più colpite?. Come stanno gestendo i vigili del fuoco i 60 interventi in attesa?. Quali danni specifici hanno causato gli alberi caduti sulla viabilità?. Dove si concentreranno i soccorsi nelle prossime ore?.? In Breve Interventi estesi anche ad Assisi e alle rive del lago Trasimeno.. Saturazione centrale operativa per gestire circa 60 chiamate in attesa.. Rischio ostruzione viabilità causato da rami e alberi abbattuti.. Operazioni di messa in sicurezza in corso su tutto il territorio provinciale.. Sessanta interventi dei vigili del fuoco per il maltempo: Gubbio tra allagamenti e alberi caduti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia sotto la pioggia: 60 interventi tra allagamenti e alberi caduti

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