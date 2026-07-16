Teddy Reno spegne 100 candeline | una vita tra la musica e il grande amore con Rita Pavone

Il cantante e produttore ha compiuto 100 anni l’11 luglio 2026. È riconosciuto come il primo centenario della canzone italiana. La sua vita è stata dedicata alla musica e ha mantenuto un legame di lunga data con una cantante nota.

Teddy Reno è il primo centenario della canzone italiana. Il cantante e produttore ha spento 100 candeline l’11 luglio 2026 raggiungendo un traguardo che sa di storia, musica e ricordi. Un secolo vissuto da protagonista, capace di accompagnare intere generazioni con una voce elegante e con un talento che non si è limitato al palcoscenico, ma ha lasciato un segno profondo anche nell’industria discografica italiana. Nato come Ferruccio Merk Ricordi da padre austro-ungarico e da madre ebrea a Trieste l’11 luglio 1926, la sua infanzia e’ stata segnata dalla tragedia del fascismo e delle leggi razziali. La sua voce calda e discreta, sempre vestita di garbo, fece breccia in un pubblico ampio e trasversale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Teddy Reno compie 100 anni: la carriera, l'amore discusso con Rita Pavone e la sua amata Trieste

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Che meraviglia! Teddy Reno ha compiuto 100 anni. x.com

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