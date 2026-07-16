Un soccorritore del 118 è stato investito mentre interveniva in un'emergenza lo scorso 14 luglio. Il personale del servizio di emergenza e di Sanitaservice ASL Taranto ha subito un episodio di violenza durante un intervento di soccorso. Le sigle sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FP hanno espresso condanna e indignazione per quanto accaduto in questa occasione.

Di seguito il comunicato sindacale congiunto: Le Segreterie Territoriali di FP CGIL, CISL FP e UIL FP esprimono una ferma condanna e profonda indignazione a seguito dell’ennesimo, grave episodio di violenza ai danni del personale del 118 e di Sanitaservice ASL Taranto, verificatosi durante un intervento di soccorso avvenuto lo scorso 14 luglio. L’equipaggio, giunto sul posto per un’emergenza, è stato investito da un’auto in transito che, non riuscendo a passare, ha forzato la viabilità, travolgendo un soccorritore. Solo per una fortuita circostanza l’operatore coinvolto non ha riportato conseguenze fisiche rilevanti, ma il rischio corso e la paura sono stati considerevoli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Taranto: soccorritore del 118 investito durante un intervento Martedì

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