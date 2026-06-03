Nella notte si è verificato un incidente con un’ambulanza del 118 impegnata in un intervento di emergenza. La UIL FP ha nuovamente sottolineato la necessità di riconoscere ufficialmente la figura dell’autista soccorritore. La questione riguarda il riconoscimento delle specifiche competenze e responsabilità di questa figura all’interno del sistema di emergenza sanitaria. La discussione si concentra sulla definizione e il ruolo professionale di chi guida le ambulanze durante le operazioni di soccorso.

Tarantini Time Quotidiano L’incidente che nella notte ha coinvolto un’ambulanza del 118 impegnata in un intervento di emergenza riporta al centro del dibattito il ruolo degli autisti soccorritori. A intervenire è la UIL FP Taranto, che torna a chiedere il riconoscimento ufficiale della figura professionale all’interno del sistema dell’emergenza sanitaria. Il riferimento è al sinistro avvenuto a Taranto mentre un equipaggio stava trasportando una donna di 91 anni colpita da arresto cardiaco. Durante il tragitto il mezzo di soccorso è rimasto coinvolto in una collisione stradale, rendendo necessario l’intervento di ulteriori ambulanze. La paziente è successivamente deceduta in ospedale, mentre sono rimasti feriti alcuni componenti dell’equipaggio e il conducente dell’altro veicolo coinvolto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Incidente con ambulanza del 118, la UIL FP rilancia: “Riconoscere la figura dell’autista soccorritore”

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TERRIBILE INCIDENTE TRA UNAUTO E UNAMBULANZA. CI SONO DIVERSI FERITI

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