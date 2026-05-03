Una tragedia si è verificata questa mattina sul Grande Raccordo Anulare, dove un veicolo si è ribaltato causando la morte di una persona e l’investimento di un soccorritore intervenuto sul posto. Un secondo automobilista ha investito il soccorritore, che stava assistendo le vittime dell’incidente. Due persone sono state trasportate in ospedale in condizioni critiche, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un secondo automobilista a investire il soccorritore?. Chi sono le due persone ferite trasportate d'urgenza in ospedale?. Perché l'auto ha perso il controllo sulla carreggiata interna del GRA?. Quali indagini sta conducendo la Polizia Stradale sul tratto Tuscolana?.? In Breve Due passeggeri feriti trasportati in ospedale con diagnosi di codice giallo.. Un automobilista investe un soccorritore durante le operazioni di primo intervento.. Totale tre feriti coinvolti tra passeggeri e personale del 118.. Polizia Stradale indaga sul chilometro 40.700 in direzione uscita Tuscolana.. Un uomo di 35 anni ha perso la vita alle ore 6 del mattino di questa domenica 3 maggio, quando un’auto si è ribaltata sul Grande Raccordo Anulare al chilometro 40.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sul GRA: un morto e un soccorritore investito dopo il ribaltamento

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