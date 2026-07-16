Taranto | assalto fatto esplodere sportello postamat Vuoto Nella notte
Nella notte, alle 3:30, un atto vandalico ha distrutto uno sportello postamat in via Lama, a Taranto. L’esplosione ha causato danni all’impianto, ma l’ufficio postale si trovava vuoto e senza denaro. I responsabili sono entrati in azione senza lasciare tracce visibili e senza aver ottenuto denaro, come indicato dal cartello presente sul luogo. Non sono stati segnalati feriti o altre vittime.
Intorno alle tre e mezza l’esplosione dell’impianto. Taranto, via Lama. Ufficio postale. Ai banditi sarebbe bastato leggere il cartello. La notte non c’è denaro. Indagine della polizia. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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