Taranto | assalto fatto esplodere sportello postamat Vuoto Nella notte

Notizia in breve

Nella notte, alle 3:30, un atto vandalico ha distrutto uno sportello postamat in via Lama, a Taranto. L’esplosione ha causato danni all’impianto, ma l’ufficio postale si trovava vuoto e senza denaro. I responsabili sono entrati in azione senza lasciare tracce visibili e senza aver ottenuto denaro, come indicato dal cartello presente sul luogo. Non sono stati segnalati feriti o altre vittime.