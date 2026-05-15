Nella notte a Frattaminore, alcuni ladri hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della banca BPER situato in Piazza Atella. Dopo aver causato l'esplosione, sono fuggiti con il denaro presente all’interno. L’episodio si è verificato in pieno centro e ha provocato momenti di tensione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto. Al momento, non ci sono notizie di feriti o altre persone coinvolte.

Paura nella notte a Frattaminore, dove alcuni malviventi hanno assaltato lo sportello ATM della Banca BPER in Piazza Atella facendolo esplodere per poi fuggire con il denaro contenuto all’interno. L’episodio si è verificato nelle scorse ore 3.45. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caivano dopo diverse segnalazioni relative a una forte esplosione avvertita nella zona. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di uomini con il volto coperto avrebbe piazzato l’esplosivo allo sportello bancomat dell’istituto di credito. Dopo la deflagrazione, i banditi si sarebbero impossessati del denaro contenuto nell’ATM, la cui somma è ancora in fase di quantificazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Frattaminore, assalto nella notte al bancomat della BPER: ATM fatto esplodere in Piazza Atella

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