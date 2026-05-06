Notte di paura a Valcanneto | assalto col gas fatto esplodere il Postamat

Nella notte a Valcanneto, frazione del comune di Cerveteri, si è verificato un episodio che ha scosso la quiete del quartiere. Un esplosione ha interessato il Postamat locale, mentre alcuni testimoni riferiscono di aver udito un forte boato. Secondo quanto ricostruito, l’attacco sarebbe stato messo in atto utilizzando gas, e in seguito il terminale è stato fatto esplodere. Indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Cerveteri, 6 maggio 2026 – Un boato nel cuore della notte ha squarciato il silenzio di Valcanneto, tranquilla frazione del comune di Cerveteri. L’obiettivo dei malviventi, entrati in azione col favore delle tenebre, è stato lo sportello Postamat dell’ufficio postale locale, letteralmente sventrato in un colpo studiato nei minimi dettagli. Secondo le prime ricostruzioni emerse, ignoti hanno utilizzato la ormai nota “tecnica della marmotta” o della saturazione a gas. I ladri avrebbero saturato l’erogatore di banconote con del gas esplosivo per poi innescare la deflagrazione, provocando una violenta esplosione che ha scardinato la cassa e distrutto la parte frontale della filiale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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