Un uomo di 71 anni è stato arrestato per aver ucciso la ex moglie, di 63 anni, con un martello. L’omicidio è avvenuto dopo che la donna, poco prima, aveva partecipato a una partita a carte in un circolo. La lite tra i due sarebbe iniziata per questioni legate alla vendita di una casa. L’uomo è stato fermato poco dopo il fatto.

Coriano (Rimini), 16 luglio 2026 – Per l'omicidio di Tania Sperindio, 63 anni, è stato arrestato l'ex marito, Mario Bonifazi, 71 anni, con il quale era separata da tre anni e divorziata da uno. Il delitto si è consumato ieri sera a Mulazzano, nel comune di Coriano (Rimini), in via Agello. Dopo essere stato interrogato alla Caserma dei Carabinieri di Riccione, questa mattina poco dopo le 7 Bonifazi è stato portato alla casa circondariale di Rimini. La confessione del delitto al telefono . Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato lo stesso uomo a telefonare al numero di emergenza, confessando il delitto. I militari, intervenuti insieme al nucleo investigativo di Rimini, lo hanno trovato nell'abitazione accanto al corpo della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tania ammazzata con un martello dall’ex marito. “Poco prima giocava a carte al circolo, poi la lite per la vendita della casa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luigia Fortunato uccisa a coltellate dall'ex, aveva 33 anni. La lite per il figlio conteso poi la confessione: «L'ho ammazzata»Una donna di 33 anni è stata accoltellata a morte nel suo appartamento di via Bramante.

Loreto, uccide l'ex a coltellate in casa. Arrestato dopo la lite con Luigia Fortunato, 33enne madre di suo figlio: «L'ho ammazzata». Lui rivoleva il ragazzinoUn uomo ha ucciso l’ex compagna a coltellate in casa durante una lite scoppiata per questioni di custodia del figlio.

Temi più discussi: Femminicidio di Tania Sperindio a Coriano, l'ex marito Mario Bonifazi l'avrebbe uccisa a martellate; Uccide la ex moglie e chiama i carabinieri: L’ho ammazzata, femminicidio nel Riminese; RIMINI: Donna uccisa a Coriano, fermato il compagno; Uccide l'ex moglie Tania Sperindio in casa, poi chiama i carabinieri e confessa. Era al circolo a giocare a carte poco prima.

L'ex marito ha chiamato i carabinieri confessando di aver ucciso la donna, Tania Sperindio. La coppia aveva gestito a lungo un negozio di fiori a Coriano #Coriano #Cronaca x.com

Uccide la ex Tania Sperindio e aspetta i carabinieri vicino al cadavere: due ore prima giocava a carte al circoloL'ex marito di Tania Sperindio, uccisa in una villa di via Agello nella piccola frazione di Mulazzano in provincia di Rimini, ha confessato subito ai carabinieri ... fanpage.it

I personaggi con statistiche completamente strane e crescita rispetto alle loro classi canoniche, devono essere uno dei miei generi preferiti reddit

Uccide la ex moglie e chiama i carabinieri: L’ho ammazzata, femminicidio nel RimineseOrrore a Coriano, la donna di 62 anni uccisa in casa: fermato l’ex marito ... msn.com