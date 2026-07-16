Tania ammazzata con un martello dall’ex marito Poco prima giocava a carte al circolo poi la lite per la vendita della casa
Un uomo di 71 anni è stato arrestato per aver ucciso la ex moglie, di 63 anni, con un martello. L’omicidio è avvenuto dopo che la donna, poco prima, aveva partecipato a una partita a carte in un circolo. La lite tra i due sarebbe iniziata per questioni legate alla vendita di una casa. L’uomo è stato fermato poco dopo il fatto.
Coriano (Rimini), 16 luglio 2026 – Per l'omicidio di Tania Sperindio, 63 anni, è stato arrestato l'ex marito, Mario Bonifazi, 71 anni, con il quale era separata da tre anni e divorziata da uno. Il delitto si è consumato ieri sera a Mulazzano, nel comune di Coriano (Rimini), in via Agello. Dopo essere stato interrogato alla Caserma dei Carabinieri di Riccione, questa mattina poco dopo le 7 Bonifazi è stato portato alla casa circondariale di Rimini. La confessione del delitto al telefono . Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato lo stesso uomo a telefonare al numero di emergenza, confessando il delitto. I militari, intervenuti insieme al nucleo investigativo di Rimini, lo hanno trovato nell'abitazione accanto al corpo della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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