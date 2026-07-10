Un uomo ha ucciso l’ex compagna a coltellate in casa durante una lite scoppiata per questioni di custodia del figlio. Dopo l’episodio, è stato arrestato. La donna aveva 33 anni ed era madre del bambino. La discussione, iniziata per tentare di riavere il figlio, si è conclusa con l’omicidio. La coppia aveva avuto una relazione complicata, e la tensione tra i due era aumentata nelle ultime settimane.

LORETO (Ancona) - La lite, scaturita dall’ennesimo pressing per tentare di riaverla a sé e, soprattutto, dalla pretesa di riprendersi il figlio, conteso dopo la fine della love story travagliata. Poi la follia. Avrebbe impugnato un coltello - non è chiaro se l’abbia afferrato dalla cucina o l’avesse già con sé - e poi l’avrebbe colpita, più volte. A morte. Quindi è sceso in strada, insanguinato. Barcollante come uno zombie. «Ho ucciso la mia ex», avrebbe riferito ai residenti e alle persone di passaggio che, sconvolte, si sono avvicinate all’uomo per capire se avesse bisogno di aiuto. Pensavano fosse stato aggredito. In realtà, si era appena macchiato del più atroce dei delitti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Loreto, uccide l'ex a coltellate in casa. Arrestato dopo la lite con Luigia Fortunato, 33enne madre di suo figlio: «L'ho ammazzata». Lui rivoleva il ragazzino

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Entra in casa della ex e la uccide a coltellate: arrestato nordafricano

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Omicidio a Loreto, entra in casa della ex e l'ammazza a coltellate. Arrestato nordafricano dopo la lite con Luigia, la madre di suo figlio. Le parole ai vicini: «L'ho uccisa»Un uomo nordafricano ha ucciso la ex con cui aveva avuto una relazione e un figlio, entrando nella sua casa e colpendola con un coltello.

Luigia Fortunato uccisa a coltellate dall'ex, aveva 33 anni. La lite per il figlio conteso poi la confessione: «L'ho ammazzata»Una donna di 33 anni è stata accoltellata a morte nel suo appartamento di via Bramante.

Temi più discussi: Ho ucciso la mia ex, 35enne confessa il femminicidio ai passanti. Luigia Fortunato aggredita a coltellate a Loreto; Luigia Fortunato uccisa a Loreto vicino Ancona, coltellate in casa dall'ex compagno: fermato dai carabinieri; Luigia massacrata a coltellate, il padre di suo figlio trovato in strada coperto di sangue: Ho ucciso la mia ex; Femminicidio in casa, 33enne uccisa a coltellate: fermato l'ex compagno e padre del figlio di 7 anni.

E’stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere ad Ancona, il tunisino,Sami Khemaies,39 anni,che ieri sera intorno alle 22 a Loreto (Ancona) ha accoltellato e ucciso l'ex compagna Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola (Foggia), nella loro casa. x.com

Femminicidio a Loreto, Luigia Fortunato uccisa a coltellate dall’ex compagno: confessa il delitto e scrive alla madre Ho ucciso tua figliaLoreto sotto shock per il femminicidio di Luigia Fortunato, 33 anni. L'ex compagno ha confessato il delitto e si è costituito ai carabinieri. Le indagini puntano anche sulla lite per la custodia del f ... lamilano.it

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