Una donna di 33 anni è stata accoltellata a morte nel suo appartamento di via Bramante. L’aggressore, ex compagno della vittima, ha confessato di averla uccisa durante una lite nata per il figlio conteso. La donna, originaria di Foggia e residente a Loreto, è deceduta sul posto. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’omicidio.

Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, originaria di Foggia e residente a Loreto (Ancona), è stata uccisa nella serata di ieri nel suo appartamento di via Bramante. Per il delitto è stato fermato l'ex compagno, un 35enne di origine nordafricana, padre del loro figlio. Come scrivono Stefano Rispoli e Mara Palanca del Corriere Adriatico, secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe maturata al culmine di una lite legata alla fine della relazione e all'affidamento del bambino. L'uomo avrebbe colpito più volte la donna con un coltello, per poi uscire in strada, ancora sporco di sangue, confessando ai passanti di aver ucciso l'ex compagna. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Luigia Fortunato uccisa a coltellate dall'ex, aveva 33 anni. La lite per il figlio conteso poi la confessione: «L'ho ammazzata»

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Loreto, Luigia uccisa a coltellate dall'ex: aveva 33 anni

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Omicidio a Loreto: Luigia, mamma di 33 anni, uccisa a coltellate dall’ex compagno. La direttaA Loreto, una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno durante una lite in casa.

Temi più discussi: Luigia Fortunato uccisa a Loreto vicino Ancona, coltellate in casa dall'ex compagno: fermato dai carabinieri; Femminicidio in casa, 33enne uccisa a coltellate: fermato l'ex compagno e padre del figlio di 7 anni; Luigia massacrata a coltellate, il padre di suo figlio trovato in strada coperto di sangue: Ho ucciso la mia ex; Ho ucciso la mia ex, 35enne confessa il femminicidio ai passanti. Luigia Fortunato aggredita a coltellate a Loreto.

Luigia Fortunato 33 anni uccisa nella propria abitazione a coltellate dall’ex compagno in provincia di Ancona. #Femminicidio - X x.com

Loreto, uccide l'ex a coltellate in casa. Arrestato dopo la lite con Luigia Fortunato, 33enne madre di suo figlio: L'ho uccisaLORETO (Ancona) - La lite, scaturita dall’ennesimo pressing per tentare di riaverla a sé e, soprattutto, dalla pretesa di riprendersi il figlio, conteso dopo la fine della love ... ilmessaggero.it

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