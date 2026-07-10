Luigia Fortunato uccisa a coltellate dall' ex aveva 33 anni La lite per il figlio conteso poi la confessione | L' ho ammazzata

Da ilmattino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 33 anni è stata accoltellata a morte nel suo appartamento di via Bramante. L’aggressore, ex compagno della vittima, ha confessato di averla uccisa durante una lite nata per il figlio conteso. La donna, originaria di Foggia e residente a Loreto, è deceduta sul posto. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’omicidio.

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Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, originaria di Foggia e residente a Loreto (Ancona), è stata uccisa nella serata di ieri nel suo appartamento di via Bramante. Per il delitto è stato fermato l'ex compagno, un 35enne di origine nordafricana, padre del loro figlio. Come scrivono Stefano Rispoli e Mara Palanca del Corriere Adriatico, secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe maturata al culmine di una lite legata alla fine della relazione e all'affidamento del bambino. L'uomo avrebbe colpito più volte la donna con un coltello, per poi uscire in strada, ancora sporco di sangue, confessando ai passanti di aver ucciso l'ex compagna. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Luigia Fortunato uccisa a coltellate dall'ex, aveva 33 anni. La lite per il figlio conteso poi la confessione: «L'ho ammazzata»
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Loreto, Luigia uccisa a coltellate dall'ex: aveva 33 anni

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