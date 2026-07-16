Nella serata di mercoledì 15 luglio si è verificato un tamponamento lungo la Variante della strada statale 9 a Tavazzano con Villavesco. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha causato tre feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e deviare il traffico. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti o sulle cause dello scontro.

Tavazzano con Villavesco (Lodi), 16 luglio 2026- Attimi di paura, nella serata di mercoledì 15 luglio 2026, lungo la Variante della strada statale 9, nel territorio di Tavazzano con Villavesco. Intorno alle 22.15 si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due automobili. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre persone, due uomini di 31 e 58 anni e una donna di 61 anni. All'arrivo dei soccorritori, tutti erano già usciti autonomamente dai veicoli e venivano assistiti dal personale sanitario del 118. L’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Lodi con un'autopompa, che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto incidentate e dell'intera area, consentendo lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tamponamento sulla Variante della via Emilia a Tavazzano: tre feriti e caos

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