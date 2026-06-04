Mattinata di disagi sulla via Emilia | tamponamento con lievi feriti blocca la circolazione stradale
Un tamponamento sulla via Emilia tra Forlimpopoli e il Ronco ha causato disagi questa mattina. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha provocato lievi feriti. La circolazione è stata bloccata, creando code e rallentamenti lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito i feriti e gestito il traffico. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.
Mattinata complicata per la circolazione alle porte di Forlì. Giovedì mattina si è verificato infatti un incidente stradale sulla via Emilia, nel tratto compreso tra Forlimpopoli e il Ronco. L'impatto, che da una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale di Forlì sembra configurarsi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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