Mattinata di disagi sulla via Emilia | tamponamento con lievi feriti blocca la circolazione stradale

Da forlitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un tamponamento sulla via Emilia tra Forlimpopoli e il Ronco ha causato disagi questa mattina. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha provocato lievi feriti. La circolazione è stata bloccata, creando code e rallentamenti lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito i feriti e gestito il traffico. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.

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Mattinata complicata per la circolazione alle porte di Forlì. Giovedì mattina si è verificato infatti un incidente stradale sulla via Emilia, nel tratto compreso tra Forlimpopoli e il Ronco. L'impatto, che da una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale di Forlì sembra configurarsi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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