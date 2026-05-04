Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 125, coinvolgendo tre veicoli. Secondo quanto riferito, una vettura è finita nella cunetta dopo l'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito i feriti e li hanno trasportati in ospedale. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro. Le condizioni cliniche del ferito rimangono riservate.

? Cosa scoprirai Come è finita la vettura nella cunetta dopo l'impatto?. Quali sono le condizioni cliniche del ferito trasportato in ospedale?. Perché la dinamica del tamponamento ha causato un fuori strada?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità per il blocco della viabilità?.? In Breve Un ferito trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia con condizioni non gravi.. Vigili del Fuoco del Distaccamento di Olbia intervengono per messa in sicurezza area.. Polizia locale coordina flussi e rilievi tecnici per ricostruire dinamica del sinistro.. Lunedì 4 maggio 2026 il tamponamento causa pesanti rallentamenti sulla statale 125.. Tre auto coinvolte in un violento tamponamento sulla statale 125 ad Olbia hanno causato feriti e rallentamenti nel pomeriggio di questo lunedì 4 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, violento tamponamento sulla 125: tre auto coinvolte e feriti

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