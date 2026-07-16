Una giornata organizzata da BF Spa si è svolta nella Bonifica ferrarese per discutere della prima BFuture Farm nella Repubblica del Congo, un progetto legato al Piano Mattei. Il focus è stato sul percorso che ha portato alla realizzazione, passando attraverso il progetto iniziale, la visione politica e le alleanze necessarie.

Prima il progetto, poi la visione politica. E infine il sistema di alleanze che lo rende possibile. È lungo questo crinale che si è sviluppata a Jolanda di Savoia, nel cuore della Bonifica ferrarese, la giornata organizzata da BF Spa per fare il punto sulla prima BFuture Farm nella Repubblica del Congo, uno dei progetti simbolo del Piano Mattei. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, imprese, finanza e cooperazione internazionale, restituendo l’immagine di un modello nel quale l’agricoltura diventa strumento di politica estera, sviluppo economico e stabilizzazione del continente africano. Il presidente esecutivo di BF Spa e amministratore delegato di BF International, Federico Vecchioni, ha ricordato come la scelta di presentare i risultati proprio a Jolanda non sia casuale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tajani rilancia la diplomazia della crescita. L’agricoltura come leva della nuova presenza italiana in Africa

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