L’evento conclusivo di CyberBridge si è svolto a Roma, con la partecipazione di 30 funzionari pubblici provenienti da nove paesi dell’Africa subsahariana. Il programma di formazione sulla cybersicurezza è stato promosso dall’Med-Or Italian Foundation e rappresenta uno dei nuovi ambiti di presenza italiana nel continente africano.

Med-Or Italian Foundation ha ospitato a Roma l’evento conclusivo di CyberBridge, programma di formazione sulla cybersicurezza che ha coinvolto 30 funzionari pubblici provenienti da nove Paesi dell’Africa subsahariana. L’iniziativa, finanziata dal ministero degli Esteri e sviluppata insieme all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con il supporto operativo della divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo, offre una fotografia abbastanza chiara di come stia evolvendo la presenza italiana nel continente africano. Il punto non riguarda soltanto la dimensione tecnica del progetto. CyberBridge mostra piuttosto il tentativo di costruire... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - CyberBridge, la cybersicurezza diventa uno dei nuovi assi della presenza italiana in Africa

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