Dal Piano Mattei alla resilienza digitale La nuova dimensione della strategia italiana in Africa

L’Italia sta ampliando la propria presenza in Africa, passando dal Piano Mattei alla resilienza digitale. La strategia italiana nel continente si sta sviluppando su più fronti, con attenzione crescente alle infrastrutture e alle tecnologie. Diversi progetti sono stati avviati per rafforzare i rapporti e promuovere collaborazioni nel settore digitale. La strategia italiana si inserisce in un quadro di relazioni in evoluzione con i Paesi africani.

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L’Italia sta progressivamente ampliando il perimetro della propria strategia africana oltre i temi energetici e infrastrutturali, integrando sempre più questioni come la resilienza democratica, la cybersicurezza e la governance dell’intelligenza artificiale all’interno della più ampia architettura politica del Piano Mattei. In questo contesto si inserisce per esempio l’iniziativa ospitata questa settimana a Roma dalla Med-Or Italian Foundation, che ha riunito autorità elettorali africane, partner europei e stakeholder italiani per una serie di incontri dedicati alla sicurezza elettorale, alla resilienza cyber e all’impatto delle tecnologie emergenti sui processi democratici.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dal Piano Mattei alla resilienza digitale. La nuova dimensione della strategia italiana in Africa Notizie correlate Piano Mattei: l’Italia guida la nuova sfida verso l’AfricaNella Sala Zuccari del Senato, il dibattito e industriale si è concentrato sul ruolo strategico dell’Italia come perno tra le due sponde del... Piano Mattei: il Molise guida la nuova espansione in AfricaMercoledì 11 marzo 2026, alle ore 07:56, il Molise entra ufficialmente nel cuore decisionale della politica estera italiana. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La terza via? Il Piano Mattei, Trump e la crisi degli aiuti; Il Terzo Settore leva strategica per il successo del Piano Mattei; Cooperazione, la terza via del Piano Mattei per l’Africa; Anche a Taranto il Piano Mattei per l’archeologia. Dal Piano Mattei alla resilienza digitale. La nuova dimensione della strategia italiana in AfricaL’Italia sta progressivamente ampliando il perimetro della propria strategia africana oltre i temi energetici e infrastrutturali, integrando sempre più questioni come la resilienza democratica, la cyb ... formiche.net Scoppia il caso Piano Mattei, gli eredi a Meloni: Via quel cognome dal programma per l’AfricaLa diffida a Palazzo Chigi e la motivazione politica. Poi la battaglia legale con Eni per due quadri di Morandi ... affaritaliani.it Vincenzo Ariete Il #PianoMattei si inserisce nella ridefinizione della #sicurezza #energetica #italiana, imponendo un riposizionamento dal fronte russo a quello africano, trasformando la necessità in una #proiezione #geopolitica x.com COOPERAZIONE, LA TERZA VIA DEL PIANO MATTEI PER L'AFRICA di Maria Scaffidi Il sistema della cooperazione internazionale attraversa una fase di profonda trasformazione, segnata dal calo generalizzato degli aiuti e dalla spinta statunitense verso il m - facebook.com facebook