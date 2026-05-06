Studenti del Comprensivo Aldo Moro protagonista al Festival Laudato Si contro il cyberbullismo

Studenti di una scuola elementare hanno partecipato a un festival dedicato alla tutela del creato, portando in scena un progetto che unisce musica, educazione e sensibilizzazione sul tema del cyberbullismo. L’evento si è svolto con l’obiettivo di coinvolgere i giovani e promuovere comportamenti responsabili online. La partecipazione ha visto la presentazione di interventi e iniziative realizzate dagli studenti stessi, che hanno affrontato il problema attraverso diverse modalità comunicative.

Unire educazione, musica e consapevolezza digitale per affrontare uno dei temi più attuali tra i giovani: il cyberbullismo. Con questo spirito l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise ha preso parte al Festival “Laudato Si’ – Le scuole raccontano come abitare il Creato”, ospitato presso.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Il magistrato Catello Maresca ospite dell'istituto comprensivo "Aldo Moro"Con gli alunni delle classi terze della Media ha colloquiato in merito alla vita e all'opera del magistrato Giovanni Falcone Gli alunni delle classi... Bullismo e cyberbullismo, gli studenti del comprensivo Giovanni XXIII incontrano la poliziaProsegue il “Marzo della Legalità” all’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” Recale. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Palmi, alla Motta il concerto dell’Orchestra della Pace Aldo Capitini; San Martino, studenti in piazza Aldo Moro per celebrare la festa della Liberazione; Conoscere per prevenire: la Polizia di Stato dialoga con gli studenti del Montalcini di San Giorgio del Sannio; Viaggio al Cern, gli studenti del Comprensivo di Trani incontrano la scienziata Lucia Silvestris. Un pomeriggio fantastico ospitando questa volta gli studenti dell' Istituto Comprensivo " Padre Semeria" - Plesso "Nicola Festa" di Matera. Un viaggio di turismo scolastico tra risorsa idrica, paesaggio, storia....ed il valore aggiunto di una lezione al Centro Studi - facebook.com facebook