Exequiel Zeballos potrebbe trasferirsi al Napoli solo se viene annunciata la cessione di Noa Lang. Le trattative per il giocatore sono in corso e il club azzurro sta esercitando pressione per finalizzare l'affare. Finora, non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione della trattativa. La decisione definitiva dipenderà dall'esito della vendita del giocatore olandese.

Exequiel Zeballos è un nome chiacchieratissimo in casa Napoli in queste ultime ore, con il pressing azzurro sempre più convincente. Il suo arrivo, però, passerà dalla precedente cessione di Noa Lang, dopodiché si potrà procedere con l’affondo definitivo. Romano svela: “Zeballos in solo se Lang va via”. Come svelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su DAZN, il trasferimento di Exequiel Zeballos al Napoli è solo questione di tempo: c’è accordo di massima tra il calciatore e il club e c’è anche una bozza di accordo con il Boca Juniors. Tutto, però, passerà dalla cessione di un esterno come Noa Lang, dopodiché si potrà affondare. Ecco le parole del giornalista: “Il Napoli in queste ore è attivo per programmare il futuro sulle fasce. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Zeballos-Napoli, si fa solo a una condizione: c’è l’annuncio di Romano

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