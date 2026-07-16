Una perturbazione esplosiva si avvicina, portando il rischio di tornado e allerta meteo in diverse regioni, incluso il Veneto. Dopo settimane di caldo intenso alimentato da un anticiclone stabile e aria calda proveniente da sud-est, le condizioni atmosferiche cambiano drasticamente. Le autorità hanno emesso allerte per possibili fenomeni violenti e temporali forti. La perturbazione potrebbe provocare precipitazioni intense e venti di forte intensità, con effetti che si estenderanno nelle prossime ore.

Un nuovo colpo di scena per l'estate caratterizzata dal forte caldo. Per settimane, un potente anticiclone è rimasto come congelato sopra le nostre regioni, facendo affluire aria molto calda proveniente da sud-est. Ma la situazione sta ora cambiando: una perturbazione proveniente dall’Europa orientale si sta insinuando sotto questo anticiclone e sta destabilizzando fortemente l’intera situazione meteorologica, come riporta MeteoRed. I rischi «Quasi nessuno se lo aspetta, ma questa miscela è particolarmente esplosiva», afferma l’esperto meteorologico tedesco. Cosa dobbiamo aspettarci? In un primo momento, prosegue il meteorologo, si andrà verso un forte tasso di umidità. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - «Svolta meteo in arrivo con una perturbazione "esplosiva", rischio tornado». Anche il Veneto a rischio. Scatta l'allerta

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