Domanda 150 preferenze per le supplenze 2026 da GaE e GPS online la guida del Ministero

Il Ministero ha pubblicato una guida online per la compilazione della domanda di preferenze per le supplenze 2026, riservata alle graduatorie di istituto (GaE) e alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). La procedura riguarda l'inserimento delle preferenze per le nomine di supplenza e sarà disponibile sul portale ufficiale. La domanda prevede un massimo di 150 preferenze e la sua compilazione si svolge interamente in modalità digitale. La guida fornisce istruzioni passo passo per completare correttamente la richiesta.

“Informatizzazione Nomine Supplenze” Compilazione della domanda: online la guida del Ministero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Domanda 150 preferenze 2026 dal 16 al 29 luglio per supplenze, ruolo GPSsostegno e conferma sostegno

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