Supplenze docenti 2026 150 preferenze | come fare la domanda passo dopo passo VIDEO TUTORIAL

Notizia in breve

Dal 16 luglio è possibile inviare le domande per le 150 preferenze nelle supplenze docenti 2026. La procedura riguarda gli aspiranti inseriti nelle GaE e GPS 2026-28, che vogliono ottenere incarichi fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La domanda deve essere compilata passo dopo passo seguendo le indicazioni fornite nel tutorial video. La richiesta permette di indicare le preferenze di sede e di ruolo, in modo da essere considerati per le supplenze.