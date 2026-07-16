Supplenze docenti 2026 150 preferenze | come fare la domanda passo dopo passo VIDEO TUTORIAL
Dal 16 luglio è possibile inviare le domande per le 150 preferenze nelle supplenze docenti 2026. La procedura riguarda gli aspiranti inseriti nelle GaE e GPS 2026-28, che vogliono ottenere incarichi fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La domanda deve essere compilata passo dopo passo seguendo le indicazioni fornite nel tutorial video. La richiesta permette di indicare le preferenze di sede e di ruolo, in modo da essere considerati per le supplenze.
Al via dal 16 luglio la domanda per le 150 preferenze: la procedura, come è noto, rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. Ci sarà tempo fino al 29 luglio per inoltrare la domanda. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Supplenze docenti 2026: algoritmo, 150 preferenze e nuove regole
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