VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Elenchi regionali per il ruolo docenti come fare domanda passo dopo passo QUESTION TIME con Semeraro LIVE Mercoledì 6 maggio alle 14 | 30

Mercoledì 6 maggio alle 14:30 si terrà una diretta online dedicata ai docenti interessati agli elenchi regionali. Durante l’evento sarà spiegato passo dopo passo come compilare la domanda attraverso la piattaforma appena presentata. Verrà anche affrontato un question time con un rappresentante delle autorità scolastiche, offrendo chiarimenti sulle procedure e sui requisiti necessari per accedere ai nuovi elenchi.

Elenchi regionali per il ruolo. Tutto pronto per la nuova procedura: presentata la piattaforma per l’inoltro della domanda. Si parte il 6 maggio e ci sarà tempo per inviare l’istanza fino al 25 maggio. Per tutti i passaggi spiegati, passo dopo passo, la redazione di Orizzonte Scuola organizza la consueta video guida in diretta. In collegamento Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica. Conduce Andrea Carlino. Appuntamento fissato per mercoledì 6 maggio alle 14:30 su Facebook e YouTube. Sala professori: dal conflitto alla fiducia. Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi: capire le dinamiche, gestire le tensioni, lavorare insieme POC “Per la scuola”: fino a 60 ore di consulenza su misura per la tua scuola.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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