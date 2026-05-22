SuperEnalotto jackpot da record | la notizia è appena arrivata

Nell’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 22 maggio 2026 non è stato registrato alcun vincitore con il “6”. Di conseguenza, il montepremi in palio ha raggiunto un nuovo massimo, superando i 169 milioni di euro. La cifra rappresenta il più alto jackpot mai messo in palio in questa lotteria. La mancanza di vincitori in questa estrazione farà sì che il premio venga accantonato per la prossima, con l’ammontare che continuerà a salire.

Nessun vincitore con il “6” al SuperEnalotto nell’estrazione di venerdì 22 maggio 2026 e il jackpot continua a crescere, raggiungendo la cifra record di 169 milioni di euro. Si tratta del quarto montepremi più alto mai registrato nella storia del concorso, aumentando ulteriormente l’attesa tra gli appassionati di lotterie in tutta Italia. La nuova mancata vincita alimenta la corsa al jackpot milionario, che ormai da mesi tiene alta l’attenzione dei giocatori. L’ultimo “6” era stato centrato esattamente un anno fa, il 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda era stato vinto un premio da 35,4 milioni di euro. Nell’estrazione del SuperEnalotto del 22 maggio 2026 sono stati comunque centrati tre “5”, ciascuno del valore di 49. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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